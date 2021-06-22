Песков заявил, что "Бессмертный полк" проведут после массовой вакцинации россиян

Акция "Бессмертный полк", которая в этом году вновь прошла в онлайн-формате, состоится после полной вакцинации россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации и путем проявления сознательности людей, от угрозы коронавируса, тогда и состоится "Бессмертный полк", - цитирует его "Интерфакс".

В прошлом году акция впервые прошла онлайн. Она сопровождалась несколькими скандалами: несколько молодых людей разместили на сайте проекта фотографии нацистских преступников. Их затем вычислили правоохранительные органы, были суды.

В этом году шествие планировалось провести 24 июня, но в итоге оно было отменено.