22 Июня 2021
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Общество
бессмертный полк 9 мая день победы (2017) | Фото: Накануне.ru

Песков заявил, что "Бессмертный полк" проведут после массовой вакцинации россиян

Акция "Бессмертный полк", которая в этом году вновь прошла в онлайн-формате, состоится после полной вакцинации россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации и путем проявления сознательности людей, от угрозы коронавируса, тогда и состоится "Бессмертный полк", - цитирует его "Интерфакс".

В прошлом году акция впервые прошла онлайн. Она сопровождалась несколькими скандалами: несколько молодых людей разместили на сайте проекта фотографии нацистских преступников. Их затем вычислили правоохранительные органы, были суды.

В этом году шествие планировалось провести 24 июня, но в итоге оно было отменено.

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Теги: дмитрий песков, бессмертный полк, вакцинация



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