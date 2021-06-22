На Урале крупного дорожного подрядчика могут признать недобросовестным поставщиком

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области может внести ООО "Строймеханизация" в реестр недобросовестных поставщиков. Иск подала мэрия Екатеринбурга, которая 16 июня была вынуждена разорвать контракт с подрядчиком из-за нарушения сроков по ремонту дорог.

МКУ "Городское благоустройство" заключало контракт на 180 млн 419 тыс. руб. на ремонт десяти участков дорожного покрытия. Подрядчик должен был отремонтировать десять участков, включая ул. Викулова, однако на сегодняшний день, когда из заложенной суммы уже должно было быть освоено 78 млн руб., освоено ноль. Там, где ремонт уже должен завершиться, работы сделаны минимально. При этом сам подрядчик не поддерживал двустороннюю связь с заказчиком, оставляя вопросы мэрии по срокам без ответов.

"Они срывают нам муниципальную и федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". Вся документация была передана 29 января подрядчику со всеми сроками. Он имел возможность на протяжении трех месяцев подготовиться к работам и выполнить их в срок. На сегодняшний день результаты налицо. Мы видим, что к 15 сентября ничего готово не будет. Мы, если продолжили бы с ними, то к сентябрю имели бы 10 раскопанных улиц", - сообщили представители мэрии сотрудникам УФАС.

При этом юрист, представляющий интересы ООО "Строймеханизация", заявил, что у заказчика нет оснований полагать, что подрядчик не успеет выполнить все работы в срок. На данный момент единственной проблемой подрядчика является невозможность согласовать состав асфальтобетонной смеси, которую, по мнению мэрии, компания должна была согласовать еще до начала ремонтных работ.

"Уже в мае наш поставщик оказался не готов к началу выполнения работ, хотя все согласованно было. Искать поставщика мы начали с того момента, как заключили контракт, поскольку смеси должно быть много. После этого мы сразу стали искать нового поставщика: многие отказываются. В течении 10 дней после одностороннего расторжения договора подрядчик может устранить недостатки, но мы не могли, пока нет возможности согласовать смесь. Мы сделали все, что могли, и направили соответствующие письма на согласование, но ответа не получили. А без смеси устранить недостатки не можем", - пояснил юрист.

Он также заявил, что срок выполнения работ по ул. Викулова - 1 августа. На данный момент, по мнению подрядчика, все необходимые работы будут выполнены в срок. Также, со слов его представителей, не возникнет проблем и по другим участкам. Да и средства уже освоены, просто акты по выполнению работ ООО "Строймеханизация", согласно контракту, своему заказчику должно предоставлять после выполнения 25% работ. Однако претензия со стороны заказчика остается прежней:

Даже с условием предоставления отчетности, из 78 млн, которые на сегодняшний день должны были быть освоены, освоено только 10 млн руб.

Несмотря на достаточно длительный период выполнения работ и тот факт, что до сдачи объектов еще несколько месяцев, подрядчик уже нарушил сроки. Действия компании и опыт мэрии позволяют определить еще на начальном этапе, что подрядчик не сможет выполнить все работы в срок.

Несмотря на то, что работы на объектах продолжаются, они проходят в несоответствии регламентируемому плану, что может повлиять на качество конечной работы.

На сегодняшний день у мэрии только с одним подрядчиком имеются такие проблемы, что, по мнению заказчика, говорит само за себя.

Решение конкурсной комиссии должно стать известно 24 июня. Как пояснил представитель УФАС, для определения заключительного решения обе стороны должны предоставить следующие документы:

Заказчик - документ с аргументацией отказа согласовывать ООО "Строймеханизация" состав асфальтобетонной смеси, из-за чего у подрядчика и могли возникнуть проблемы.

Подрядчик - документ, подтверждающий слова о том, что конкурсный подрядчик не смог перед началом ремонтных работ подготовить смесь, несмотря на то, что вопрос с ним был согласован.

Напомним, компания ООО "Строймеханизация", предположительно, связана с бывшим свердловским депутатом, бизнесменом Арменом Карапетяном.