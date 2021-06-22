В Югре работников снова переводят на "удалёнку"

Губернатор Наталья Комарова провела заседание "коронавирусного" оперштаба. Принято решение снова отправить часть работников на "удалёнку", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Главам муниципальных образований поручено оценить возможность увеличения количества рейсов общественного транспорта для организации выполнения требований соблюдения социальной дистанции в них и контроль за соблюдением антиковидных мер в местах локального проживания рабочих, привлекаемых на строительные, дорожные работы и другие.

Органы местной власти должны перевести не менее 40% сотрудников на "удалёнку". Также предполагается введение дифференцированного графика работы сотрудников, с началом рабочего дня в различное время (8-10 часов) в зависимости от выполняемого функционала.