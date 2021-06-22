22 Июня 2021
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Владимир Путин у могилы Неизвестного солдата 22.06.21. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин обратился к правнукам тех, кто встретил Великую Отечественную 22 июня 1941 года

Владимир Путин в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны возложил букет красных роз к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Кремля. Также он произнес речь и объявил минуту молчания в память по погибшим.

"Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины, но этот день – 22 июня – по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей, потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память", - отметил глава государства.

Траурные мероприятия сегодня пройдут и в Белоруссии, которая первой приняла на себя удар фашистской Германии в 1941 году. По данным Telegram-канала "Пул Первого", близкого к пресс-службе президента Белоруссии, Александр Лукашенко сегодня будет выступать у стен Брестской крепости, его речь в прямом эфире покажут в 20:55.

С букетом сине-желтых цветов к могиле Неизвестного солдата в Киеве пришел президент Украины Владимир Зеленский. Его обращение опубликовано в официальном Telegram-канале. Глава государства не называет войну Великой Отечественной – он называет ее Второй мировой: "25 июня 1941 в кинотеатрах нацистской Германии были показаны кадры пропагандистского киножурнала, на которых лавина немецких бомб падает на столицу Украины. Эти смертоносные "осадки" были сняты ровно 80 лет назад - 22 июня 1941 года, когда Вторая мировая война ворвалась в Киев. Почти 100 нацистских снарядов были сброшены на Святошино, Жуляны, Подол и завод "Большевик" и унесли жизни около 200 человек".

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Теги: день памяти и скорби, владимир путин, брестская крепость, владимир зеленский



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