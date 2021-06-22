Легкоатлет Шубенков оправдан по инциденту о допинге. Сам спортсмен объяснил, в чём дело

Российский легкоатлет, специализирующийся в беге с барьерами Сергей Шубенков оправдан по делу о допинге.

Сегодня независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении россиянина, сообщает сайт организации. Как отмечает championat.com, Шубенков не проявил вины или халатности по делу, поэтому он не будет дисквалифицирован.

Напомним, что о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении пробы, которая была взята 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период, написал рад СМИ. Сегодня спортсмен разъяснил ситуацию.

"Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA, которые надо было подготавливать определённым образом (в 3 месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее, AIU и World Athletics смогли во всём разобраться", - написал спортсмен на своей странице в социальной сети "инстаграм".

Также он намекнул, что может начать судиться с теми, кто в прессе уличал его в употреблении допинга.

Добавим также, что ранее чемпион мира 2015 года Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса, чтобы стать участником Олимпийских игр в Токио, которые пройдут этим летом.