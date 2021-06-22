22 Июня 2021
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Политика
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков объяснил, почему статья Путина опубликована в немецком издании

В Кремле пояснили, почему президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, именно в немецком издании.

"Здесь же речь идет все-таки о европейской истории. И если вы внимательно читали статью, здесь именно слова президент обращает к европейцам, к тем, с кем мы делим один континент", - приводит РИА Новости комментарий пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Напомним, статья Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, была опубликована 22 июня в немецком издании Die Zeit, которое считается либеральным. Русскоязычная версия статьи размещена на сайте Кремля.

В материале, в частности, президент РФ отмечает, что для России свята память героев, боровшихся с нацизмом. Путин поблагодарил "союзников по антигитлеровской коалиции" за их роль в борьбе за победу.

По его словам, правда состоит в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной великой миссией освободителя.

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Теги: дмитрий песков, статья путина, немецкое издание



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