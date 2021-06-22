На Южном Урале направлено в суд уголовное дело о причинении ущерба бюджетным учреждениям

В Озерске будут судить двух руководителей организаций за причинение ущерба бюджетным организациям при выполнении государственных контрактов на поставку сливочного масла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Директора ООО "Торговый дом "Продхолдинг" и ООО "Фортуна" в 2017 – 2020 гг. поставляли в бюджетные учреждения масло сливочное, которое не соответствовало условиям заключенных договоров, и не отвечало требованиям ГОСТ по своим физико-химическим показателям.

Ущерб составил свыше 330 тыс. рублей. Обвиняемые его возместили в полном объеме.