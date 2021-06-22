22 Июня 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Дискриминация неминуема": в Кремле высказались о непривитых гражданах

В Кремле прокомментировали высказывания о том, что некоторые меры, предпринимаемые властями, предполагают дискриминацию непривитых от коронавируса граждан. Например, когда речь идет о плановой госпитализации (в Москве) или отстранении людей без прививки от работы без сохранения зарплаты (уже в нескольких регионах).

"Ситуация такова, что она требует энергичных мер. Поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит или не имеют иммунитета, эти люди попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет. Это та реальность, в которой мы живем, и с ней еще придется жить в определенной перспективе. Прививка не самоцель, самоцель – иммунизация.
Это требование именно вакцины при наличии антител требует очень серьезного рассмотрения в оперштабе. Во многих европейских странах принимается к сведению факт не только прививки, но и наличие иммунитета. Но в целом в мире еще не выработано единых стандартов на этот счет", - заявили в Кремле.

"Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема", - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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Теги: дискриминация, вакцинация от коронавируса, дмитрий песков



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