22 Июня 2021
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Политика
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин обвинил США в организации переворота на Украине в 2014 году

Владимир Путин заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован США и безвольно поддержан Европой.

Статья президента РФ "Быть открытыми, несмотря на прошлое" по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом – быть с Западом или с Россией и именно эта агрессивная политика привела к украинской трагедии.

"Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?", - пишет Путин.

Напомним, в 2017 году Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну высказал уверенность в том, что ЦРУ "обращало самое пристальное внимание" на Украину.

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Теги: владимир путин, украина, сша



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