22 Июня 2021
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самолёт ту-134 авиакомпания россия (2016) | Фото: Накануне.ru

"Россия" свяжет Москву и Ханты-Мансийск

Авиакомпания "Россия" (входит в "Аэрофлот") открывает рейсы из Москвы в Ханты-Мансийск, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Полёты на "Сухом суперджете 100" в Ханты-Мансийск начнутся 1 июля. Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров: 12 – в бизнес-классе и 75 – в экономическом. Согласно расписанию, вылет из Москвы будет в 1:00, в Ханты-Мансийск борт прибудет в 5:55. Обратный рейс начнётся в 6:55 и кончится в 8:10. Время указано местное для каждого аэропорта.

Маршрутная линия Москва – Ханты-Мансийск – самая протяженная для самолетов "Сухой суперджет 100", которые летают из Москвы. Расстояние по прямой составляет порядка 1,9 тыс. км.

Напомним, в марте о том, что "Аэрофлот" сокращает перелеты сообщали "Известия" со ссылкой на данные системы бронирования. В список городов, где перевозчик якобы сократит свое присутствие, вошли Ханты-Мансийск и Пермь. Издание сообщало, что летом прошлого года группа "Аэрофлот" утвердила новую стратегию до 2028 г. Её основная цель – сокращение стоимости авиабилетов в эконом-классе на внутренних рейсах на 30% относительно 2019 г. Чтобы достичь этого, авиакомпания якобы передаст часть своих российских направлений лоукостеру "Победа", предлагающему дешёвые билеты. Ещё часть направлений будет передана "России". По информации "Аэрофлота", данных о маршрутной сети тогда не было, и по каждому направлению решение принимается отдельно.

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Теги: Россия, Москва - Ханты-Мансийск



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Ранее 03.03.2021 11:54 Мск "Аэрофлот" опроверг информацию о сокращении внутрироссийских рейсов: в том числе в Пермь и в Ханты-Мансийск
Ранее 03.03.2021 09:07 Мск "Аэрофлот" улетает из Перми и Ханты-Мансийска


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