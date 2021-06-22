"Не надо излишне увлекаться кнутом, но иногда это необходимо": Матвиенко поддержала запрет на выброс мусора из машин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала ужесточение ответственности граждан за выброс мусора из машин. Она отметила, что пока не видела законопроект, "но сама идея повышения ответственности граждан за экологию – актуальна".

"Какие бы мы программы и законы не принимали, если менталитет не изменится, эффекта не будет. Можно вечно бороться с незаконными свалками, но если сегодня убрали, а завтра приехала машина и вывалила мусор, если после пикника оставили горы мусора, если с балкона люди просто сбрасывают мусор – это никуда не годится. Не надо излишне увлекаться кнутом, но иногда это необходимо. Надо менять менталитет", - заявила Матвиенко на пресс-конференции.

"Допускаю принятие такого закона, но после обсуждения с экспертным сообществом. Призывы к сознанию пока не работают", - заключила спикер палаты.

Инициатива о введении штрафов за выброс мусора на обочину дороги принадлежит депутатам Мосгордумы и Мособлдумы. На нее уже дали положительное заключение в правительстве.