22 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске вынесли приговор участникам банды за разбойные нападения на предпринимателей

Челябинский областной суд приговорил к срокам в колонии строгого режима участников банды, нападавших на предпринимателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2008 году обвиняемые с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы, совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц. Они похитили у потерпевших около 67 млн руб. В 2016 году совершили разбойное нападение на двоих предпринимателей, похитив не менее 16 млн руб.

Также участники банды признаны виновными в незаконном хранении оружия. Они приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы.

По решению суда им назначено от 8 лет 3 месяцев до 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Теги: разбой, банда, суд, приговор,



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