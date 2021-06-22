В Челябинске вынесли приговор участникам банды за разбойные нападения на предпринимателей

Челябинский областной суд приговорил к срокам в колонии строгого режима участников банды, нападавших на предпринимателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2008 году обвиняемые с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы, совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц. Они похитили у потерпевших около 67 млн руб. В 2016 году совершили разбойное нападение на двоих предпринимателей, похитив не менее 16 млн руб.

Также участники банды признаны виновными в незаконном хранении оружия. Они приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы.

По решению суда им назначено от 8 лет 3 месяцев до 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.