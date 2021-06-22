Президент Филиппин пригрозил невакцинированным депортацией, арестами и насильственной вакцинацией

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил всем, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, депортацией и арестами. Он также заявил, что насильно введет вакцину им в организм.

Он назначил невакцинированных виноватыми. Будто бы из-за них люди страдают, а они только усугубляют ситуацию.

"Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину... Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин. Но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку", - сказал Дутерте, которого цитирует ТАСС.

Он пообещал составить "черные списки" отказников, назвав их глупыми.

"Они могут переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю вам вакцину для свиней - ивермектин. Это действительно убьет вирус, и вас тоже", - пригрозил Дутерте.

Он обошел стороной тот факт, что вакцинированные распространяют вирус так же, как и все остальные. А также то, что если вакцина действительно защищает привитых, то как непривитые могут им угрожать. О последнем сказал историк Андрей Фурсов, комментируя идею московских властей сделать в ресторанах отдельно зоны для вакцинированных и невакцинированных.

"Если они вакцинированы, зачем их сажать отдельно? Им же ничего не угрожает. Если вакцинированные должны сидеть отдельно, значит, им вакцина ничего не дала", - сказал Фурсов.

Угрозы Дутерте и других политиков иллюстрируют, что научная дискуссия по вопросу вакцинации фактически запрещена.