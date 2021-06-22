Матвиенко – об отказе в плановой госпитализации непривитым в Москве: "Эта мера будет очень короткой"

Валентина Матвиенко считает, что отказ столичных властей от плановой госпитализации непривитных от коронавируса граждан – в их же [граждан] интересах.

"Роспотребнадзор и главы регионов вынуждены иногда принимать определенные дополнительные меры временного характера. В интересах граждан, поверьте. Срочная, неотложная медпомощь будет оказываться всем без исключений. Больные с заболеваниями крови, с онкологией – им помощь будет оказываться безусловно, - заявила Матвиенко на пресс-конференции. - Плановая помощь не носит экстренного характера. Если человек не защищен, не имеет антител – это в интересах человека. Никто не гарантирует, что он не окажется с кем-то больным рядом после госпитализации. Этого требуют медицинские правила, санитарно-эпидемиологические службы. Эта мера будет очень короткой. И она ни в коем случае не скажется на здоровье граждан".

"И к другим временным мерам надо относиться с пониманием. Я хочу, чтобы услышали наших медиков, специалистов, чтобы люди осознали свою ответственность за происходящее в стране", - добавила спикер СФ, отметив, что многие ее знакомые отказались от плановой госпитализации из-за отсутствия прививки.