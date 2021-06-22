22 Июня 2021
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крым россия карта (2015) | Фото:

Украинцев с картой Крыма не пустили на стадион в Бухаресте

Двоих украинских болельщиков не пустили на стадион в Бухаресте, где сборная Украины играла со сборной Австрии. Они несли флаг с контурами Крыма в сине-желтых цветах, на котором было написано "Crimea is Ukraine". Об этом написали в Facebook участники инцидента.

Когда полиция увидела флаг с Крымом, то запретила его проносить как политический лозунг. И флаг пришлось сдать в камеру хранения. Фанаты считают, что это связано с тем, что "Газпром" является одним из спонсоров Евро-2020.

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Теги: Украина, Крым



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