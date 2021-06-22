Валентина Матвиенко надеется урвать путевку и получить туристический кешбэк

Завтра Совет Федерации проведет последнее пленарное заседание в весенней сессии, а затем сенаторы отправятся на каникулы. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рассказала, где на этот раз планирует отдохнуть.

"Осваиваю просторы отечества. Очень изолировано, но в нескольких местах. Набегом, совмещая с работой. Пока планы не сформированы. Точно "дома" буду заниматься туризмом. Попробую получить кешбэк, если удастся путевку купить", - рассказала на пресс-конференции Матвиенко.

В прошлом году Матвиенко рассказывала журналистам, что будет отдыхать в Санкт-Петербурге и в Крыму.