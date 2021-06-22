22 Июня 2021
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Образование
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Минздрав призвал студентов привиться от коронавируса до 1 июля

Российским студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, такой срок обусловлен тем, что иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, а привиться учащимся вузов целесообразно до начала учебного года, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что вакцинация студентов является добровольной, но важно обеспечить безопасность образовательного процесса.

Напомним, в Минобрнауки сообщали, что студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. В ведомстве отметили, что руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.

Руководство Уральского федерального университета уже приняло решение о том, что заселять в общежития будут в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела. А совет ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области вынес рекомендации, согласно которым, к очным занятиям должны допускать только студентов, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

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Теги: студенты, вакцинация, михаил мурашко



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