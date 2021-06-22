"Я подопытный кролик": Матвиенко сделала прививку назальной вакциной от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вошла в группу добровольцев, испытывающих назальную вакцину от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ им. Гамалеи.

Напомним, несколько месяцев назад Матвиенко переболела коронавирусом. "Я человек очень ответственный. Два дня назад сдала анализ крови. У меня титр антител не изменился практически, он достаточно высокий, чтобы защитить от коронавируса. Но учитывая новый штамм, мне врачи посоветовали делать прививку аэрозолем в нос", - рассказала председатель палаты на пресс-конференции.

"Я в группе волонтеров, подопытных кроликов. Пока эта вакцина не зарегистрирована. В пятницу я сделала такую прививку для дополнительной защиты иммунитета. Через три месяца дополнительно сделаю анализ крови, если что-то изменится – незамедлительно сделаю прививку полную. Открою секрет: эта прививка "в нос" – это вторая часть "Спутника V". Это для дополнительной защиты", - добавила Матвиенко.