22 Июня 2021
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Общество В России
сенатор Маргарита Павлова (2020) | Фото: Накануне.RU

Сенатор: Фарм-компании не желают нести ответственность за последствия вакцинации

Сенатор Маргарита Павлова заявила о том, что ее законопроект об увеличении выплат людям, пострадавшим из-за осложнений после вакцинации, "потерялся" в Минздраве. И она не исключает влияния фарм-лобби.
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Законопроект отправлялся в Минздрав для отзыва, где он и был "похоронен". "Плюс стали говорить о том, что нужно финансово-экономическое обоснование, которое чуть ли не нереально посчитать", - сказала она NEWS.ru.

Подобный законопроект вносил и депутат Госдумы Николай Николаев. Его постигла та же участь. Она считает, что в таком законопроекте крайне не заинтересованы фарм-компании, не желающие брать на себя ответственность, и их лоббисты в Минздраве вполне могут "утопить" проект.

Позиция Павловой состоит в том, что производитель вакцин должен нести часть ответственности, так как государство закупает их на бюджетные деньги, то есть в конечном итоге на налоги граждан, которые должны быть застрахованы от негативных последствий. Но сегодня даже за смерть от поствакцинального осложнения родственникам умершего полагается... 30 тысяч рублей. Николаев считает эту сумму позорной.

При этом в России не ведется статистики осложнений после вакцинации, и нет соответствующей базы данных, как в ЕС или США. Поэтому в нашей стране официально и не зафиксировано никаких серьезных побочных эффектов. В США после вакцинации официально зафиксировано уже более 5,3 тыс. смертей. Также вакцины вызвали более 500 случаев миокардита у молодежи до 30 лет.

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Теги: вакцина, вакцинация, Маргарита Павлова



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