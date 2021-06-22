В работе Google в России произошел сбой

Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в России.

Как сообщает сайт Downdetector, сбой произошел утром 22 июня.

Согласно "живой" карте сбоев, неполадки наблюдаются у пользователей из крупных городов России, а также у жителей Польши, Украины, Белоруссии и Финляндии. Пользователи не могут зайти на сайт поисковика, также есть проблемы с доступом к другим сервисам Google.

В прошлый раз сбой в работе Google произошел в марте.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что пока не намерен замедлять работу Google и Facebook по аналогии с Twitter за неудаление запрещенного в РФ контента. Как заявил глава ведомства Андрей Липов, достаточной мерой стало привлечение компаний к административной ответственности.