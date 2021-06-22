По факту массовой гибели рыбы в реке в Челябинской области будет проведена проверка

Минэкологии Челябинской области проведет проверку по факту замора рыбы в реке Ай в Златоусте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, специалисты уже выехали к месту происшествия для забора водыю Он напомнил, что это не единичный случай, похожую ситуацию местные жители наблюдали в этом году на Айском пруду и на других водоемах региона.

"Все они были связанны с естественными и природными причинами: аномальной жарой, большой прогреваемостью водоемов вследствие падения уровня воды и цветения сине-зеленых водорослей. В любом случае, по данному факту будет проведена проверка. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", - подчеркнул он.

Напомним, рыбаки обнаружили, что берега реки Ай по обе стороны завалены рыбой. На небольшом участке у моста насчитали около 300 мертвых рыбин.