22 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
мор рыбы, река Ай, (2021) | Фото: Гражданский патруль

По факту массовой гибели рыбы в реке в Челябинской области будет проведена проверка

Минэкологии Челябинской области проведет проверку по факту замора рыбы в реке Ай в Златоусте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, специалисты уже выехали к месту происшествия для забора водыю Он напомнил, что это не единичный случай, похожую ситуацию местные жители наблюдали в этом году на Айском пруду и на других водоемах региона.

"Все они были связанны с естественными и природными причинами: аномальной жарой, большой прогреваемостью водоемов вследствие падения уровня воды и цветения сине-зеленых водорослей. В любом случае, по данному факту будет проведена проверка. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", - подчеркнул он.

мор рыбы, река Ай,(2021)|Фото: Гражданский патруль

Напомним, рыбаки обнаружили, что берега реки Ай по обе стороны завалены рыбой. На небольшом участке у моста насчитали около 300 мертвых рыбин.

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Теги: мор, рыба, гибель, рыбаки,



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