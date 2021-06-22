В Перми студенты ранили таксиста, бросили его на заднее сидение и стали кататься по городу

В Перми в кустах на улице Танкистов нашли такси, водитель которого лежал на заднем сидении без сознания и был ранен. Как оказалось, поглумились над ним второкурсники местного колледжа, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Пермскому краю.

По версии полицейских, студенты вызвали такси премиум-класса и поехали в сторону улицы Семченко. Когда заказ был окончен, они набросились на водителя и несколько раз ударили его ножом в горло и шею. Позже пострадавшего перенесли на заднее сидение иномарки, а компания отправилась кататься на машине такси по городу. Уже через несколько минут иномарка наехала на бордюр, пострадало колесо. Ребята бросили автомобиль и сбежали, бросив пострадавшего истекать кровью.

Вскоре всех троих "взяли" (одного – во время выгула собаки, двух других – на лекциях). Никто из задержанных ранее не был судим. Проблем с законом студенты не имели, по месту учёбы их характеризовали положительно. Все трое заключены под стражу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью студенты попали под "уголовку". Не исключено, что в ближайшее время следователи переквалифицируют их действия на более тяжкую статью.