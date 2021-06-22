"Принимаемые меры не являются самоуправством": Матвиенко высказалась об "обязательной" вакцинации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала темпы вакцинации в России и "обязательную вакцинацию", которую вводят в некоторых регионах.

"Темпы вакцинации очень низкие. И это очень обидно и труднообъяснимо, потому что именно в нашей стране в первой появилась эффективная и безопасная вакцина. Созданы все условия, есть у всех возможность удобно привиться. Тем не менее, темпы низкие, в то время как динамика распространения коронавируса очень тревожная, она нарастает. Это новый штамм, он очень заразный.

Поэтому региональные власти, Роспотребнадзор принимают точечные решения, которые должны способствовать снижению распространения коронавируса. Мы все любим рассуждать: как учить, как лечить, как играть в футбол. Но в данном случае ответственность лежит на Роспотребнадзоре и на региональных руководителях. Да, некоторые регионы принимают дополнительные меры по ускорению темпов вакцинации. И это необходимые меры. Цифры – 60-70% - это не обязательная вакцинация, она остается добровольной. Но их нам обозначили санитарные службы, чтобы победить вирус", - заявила Матвиенко на пресс-конференции.

Она добавила: "Мне было радостно и немного обидно, что Нью-Йорк несколько дней назад праздновал 70-процентное вакцинирование населения. А наши граждане воспринимают это "на авось": "Я не заболею".

"Мы не хотим никаких локдаунов. Но если мы не проникнемся все ответственностью, мы не сможем остановить распространение этого штамма. И во многих регионах это происходит. Свобода – это осознанная необходимость, мы не имеем право это забывать. Не хочу быть банальной, но свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Принимаемые меры (обязательная вакцинация отдельных групп) не являются самоуправством", - считает Матвиенко.

Спикер СовФеда отметила, что "у бизнес-структур должна быть ответственность за здоровье своих работников".