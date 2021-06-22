В Амурской области из-за паводка эвакуируют население

В Амурской области в затопленных паводком населенных пунктах эвакуировали 103 человека, среди них - 34 ребенка, сообщает правительство региона.

На сегодняшний день паводком подтоплено 24 частных жилых дома в Игнашино и Черняево. Кроме того, под водой оказались 63 приусадебных участка. Без транспортного сообщения остались шесть населенных пунктов.

По прогнозам специалистов, гребень паводка на Амуре и Зее ожидается у Благовещенска с 24 по 27 июня, пишет Regnum. Подъем воды в реках превысит отметки опасного явления и достигнет уровня в 5 метров.

Ранее сообщалось, что в Китае ожидают наводнений у границы с Россией. После обильных осадков, выпавших сразу в нескольких провинциях, возникла угроза возникновения паводков в верховьях Амура и на ряде его притоков.