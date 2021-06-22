В вакцинах людям вводят ген - молекулярный биолог

Нынешние коронавирусные вакцины не являются классическими вакцинами, так как их действие построено на совершенно ином принципе. Об этом заявила молекулярный биолог Елена Калле Общественной службе новостей.

Она рассказала, что по определению вакцина – это препарат, который вводится и на который вызывается иммунный ответ. Но что касается "Спутника V", то вводится инструкция (ген), она идет до ядра клетки человека, с этой инструкции считывается копия, и эти многочисленные копии пересылаются в клетку. С помощью этих копий синтезируется белок коронавируса, и уже на этот шип должен возникнуть иммунный ответ.

Она подчеркивает, что позиция, что все это известно, – это не позиция классической биологии и вообще не позиция науки. В науке всегда есть место сомнениям. Есть они и у граждан, которые хотели бы получить больше информации о вакцинах. Но ни об одной вакцине полной информации нет, так что информированное согласие на вакцинацию, строго говоря, невозможно. Поэтому люди воспринимают продвижение вакцинации больше как рекламу, а не научный разговор, что и порождает недоверие.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург признал, что во всех вакцинах от коронавируса, которые применяют в мире, людям вводят не белок, а ген. В западных вакцинах это в основном РНК, а в российских - ДНК.

При этом в США в феврале изменили определение вакцины, добавив в него генную составляющую. Теперь вакциной также считается "препарат генетического материала".

По данным некоторых ученых, новые генные вакцины могут изменять геном человека и влиять на репродуктивную функцию. Однако в целом изучение этого вопроса заблокировано и заявляется, что это невозможно.