22 Июня 2021
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Общество В России
(2004) |

В вакцинах людям вводят ген - молекулярный биолог

Нынешние коронавирусные вакцины не являются классическими вакцинами, так как их действие построено на совершенно ином принципе. Об этом заявила молекулярный биолог Елена Калле Общественной службе новостей.
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Она рассказала, что по определению вакцина – это препарат, который вводится и на который вызывается иммунный ответ. Но что касается "Спутника V", то вводится инструкция (ген), она идет до ядра клетки человека, с этой инструкции считывается копия, и эти многочисленные копии пересылаются в клетку. С помощью этих копий синтезируется белок коронавируса, и уже на этот шип должен возникнуть иммунный ответ.

Она подчеркивает, что позиция, что все это известно, – это не позиция классической биологии и вообще не позиция науки. В науке всегда есть место сомнениям. Есть они и у граждан, которые хотели бы получить больше информации о вакцинах. Но ни об одной вакцине полной информации нет, так что информированное согласие на вакцинацию, строго говоря, невозможно. Поэтому люди воспринимают продвижение вакцинации больше как рекламу, а не научный разговор, что и порождает недоверие.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург признал, что во всех вакцинах от коронавируса, которые применяют в мире, людям вводят не белок, а ген. В западных вакцинах это в основном РНК, а в российских - ДНК.

При этом в США в феврале изменили определение вакцины, добавив в него генную составляющую. Теперь вакциной также считается "препарат генетического материала".

По данным некоторых ученых, новые генные вакцины могут изменять геном человека и влиять на репродуктивную функцию. Однако в целом изучение этого вопроса заблокировано и заявляется, что это невозможно.

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Теги: вакцинация, ген



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