"Природе надо отдохнуть от человека". Ущерб прикамским Усьвинским столбам от пожара - 4 миллиона

Дирекция ООПТ Пермского края усилила контроль за обстановкой в зеленой зоне. Специалисты отметили, что ущерб от пожара в Усьвинских столбах оценён в 4 млн руб., сообщили Накануне.RU в минприроды Пермского края.

"Пренебрежение туристами правилами пожарной безопасности обезобразило незабываемый пейзаж ландшафтного памятника Усьвинские столбы. Выгорело 0,9 га скального массива, по которому проходит один из самых популярных в Пермском крае туристических маршрутов. Поднявшись на столбы сегодня, туристы вознаграждены не красивейшим видом, а старым горельником. Природе нужно время отдохнуть от человека и восстановиться. Мы просим жителей и гостей Пермского края в этом году выбрать другой маршрут, разумеется, с соблюдением правил пожарной безопасности", - сказал начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Лев Третьяков.

До конца года завершится проектирование комплексного благоустройства Усьвинских столбов. В 2022 г. обустроят подъем на вершину, включая "ворота на экотропу", деревянные настилы, мостики, лестницы для безопасного и удобного подъема, беседки и смотровые площадки на вершине. Здесь также появятся входные зоны, прилегающая дорога будет отсыпана щебнем.

Напомним, сообщение о возгорании в Усьвинских столбах появилось 14 июня. Пожар локализован в тот же день в 17.50, ликвидирован 16 июня в 23.10. По предварительной оценке, нанесённый ущерб оценён в 4 млн руб.