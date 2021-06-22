"Природе надо отдохнуть от человека". Ущерб прикамским Усьвинским столбам от пожара - 4 миллиона

22 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Усьвинские столбы (2021) | Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

"Природе надо отдохнуть от человека". Ущерб прикамским Усьвинским столбам от пожара - 4 миллиона

Дирекция ООПТ Пермского края усилила контроль за обстановкой в зеленой зоне. Специалисты отметили, что ущерб от пожара в Усьвинских столбах оценён в 4 млн руб., сообщили Накануне.RU в минприроды Пермского края.

"Пренебрежение туристами правилами пожарной безопасности обезобразило незабываемый пейзаж ландшафтного памятника Усьвинские столбы. Выгорело 0,9 га скального массива, по которому проходит один из самых популярных в Пермском крае туристических маршрутов. Поднявшись на столбы сегодня, туристы вознаграждены не красивейшим видом, а старым горельником. Природе нужно время отдохнуть от человека и восстановиться. Мы просим жителей и гостей Пермского края в этом году выбрать другой маршрут, разумеется, с соблюдением правил пожарной безопасности", - сказал начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Лев Третьяков.

До конца года завершится проектирование комплексного благоустройства Усьвинских столбов. В 2022 г. обустроят подъем на вершину, включая "ворота на экотропу", деревянные настилы, мостики, лестницы для безопасного и удобного подъема, беседки и смотровые площадки на вершине. Здесь также появятся входные зоны, прилегающая дорога будет отсыпана щебнем.

Напомним, сообщение о возгорании в Усьвинских столбах появилось 14 июня. Пожар локализован в тот же день в 17.50, ликвидирован 16 июня в 23.10. По предварительной оценке, нанесённый ущерб оценён в 4 млн руб.

Усьвинские столбы(2021)|Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Усьвинские столбы(2021)|Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Усьвинские столбы(2021)|Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Усьвинские столбы(2021)|Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Усьвинские столбы(2021)|Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Усьвинские столбы, Пермский край, ООПТ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.06.2021 16:29 Мск В Прикамье для туристов закрыли Усьвинские столбы из-за пожара


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети