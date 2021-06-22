Глава РФПИ рассказал о своем уровне антител после ревакцинации "Спутником Лайт"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, финансирует производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт") Кирилл Дмитриев рассказал о ревакцинации, которую он провел примерно через год после вакцинации "Спутником V".

"Повторная вакцинация через время, определенное регулирующими органами, является крайне важной. В частности, на собственном примере я увидел, что после ревакцинации уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в 6 раз в течение 3 дней. Такой быстрый рост уровня антител, который после обычной вакцинации занимает 4-6 недель, свидетельствует о наличии сильного клеточного иммунитета после прививки "Спутник V", который обеспечивает активную и быструю выработку антител при столкновении с инфекцией или при ревакцинации", - заявил Дмитриев.

Он отметил, что "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот в России в ближайшие дни.