22 Июня 2021
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Общество В России
глава РФПИ Кирилл Дмитриев (2014) | Фото: Накануне.RU

Глава РФПИ рассказал о своем уровне антител после ревакцинации "Спутником Лайт"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, финансирует производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт") Кирилл Дмитриев рассказал о ревакцинации, которую он провел примерно через год после вакцинации "Спутником V".

"Повторная вакцинация через время, определенное регулирующими органами, является крайне важной. В частности, на собственном примере я увидел, что после ревакцинации уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в 6 раз в течение 3 дней. Такой быстрый рост уровня антител, который после обычной вакцинации занимает 4-6 недель, свидетельствует о наличии сильного клеточного иммунитета после прививки "Спутник V", который обеспечивает активную и быструю выработку антител при столкновении с инфекцией или при ревакцинации", - заявил Дмитриев.

Он отметил, что "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот в России в ближайшие дни.

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Теги: кирилл дмитриев, рфпи, спутник V, спутник лайт



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