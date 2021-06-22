22 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Проект участка частного сектора на Уктусе в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба свердловского отделения КПРФ

Власти Екатеринбурга не собираются отказываться от застройки частного сектора на Уктусе

Власти Екатеринбурга планируют развить социальную инфраструктуру в микрорайоне Уктус для будущей застройки. Напомним, что жители частного сектора выступают против строительства на своей территории 10 многоквартирников.

"Строить детские сады и школы, работать с застройщиками. Мы развернули работы по изменению Генплана. Одна из задач – не только сдавать квадратные метры. Надо планировать строительство жилых объектов, чтобы оставалось место для объектов социальной инфраструктуры. Есть механизм инфраструктурных зданий и облигаций. Мы активно работаем над ним, чтобы строить школы, которых у нас критически не хватает", - заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что отсутствие необходимой для многоэтажек инфраструктуры – не единственная причина, из-за которой протестуют местные жители. С наиболее активными из них уже встречались представители свердловского отделения партии КПРФ .

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Теги: Екатеринбург, Уктус, частный сектор, застройка, инфраструктура



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