В Чаде задержали группу российских путешественников

Группа путешественников из России сообщила о своем задержании в африканской Республике Чад.

Всего задержаны 10 человек - девять россиян и одна гражданка Литвы. Среди них - администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук и видеоблогер Алексей Камерзанов.

В публикации в группе АСТ-54" говорится, что они находились в Африке в экспедиции под названием "Мир наш" по заранее согласованному с местным МВД маршруту.

15 июня россиян разбудили люди в военной форме с оружием, затем их на самолете доставили в город Нджамена и изолировали в гостинице.

В паблике АСТ-54 уточняется, что туристы уже неделю находятся в гостинице La Residence Hotel N'Djamena, не имея никакой информации о происходящем.

"У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. Они поддерживают связь при помощи телефонов, которые не были замечены в ходе обыска", — говорится в сообщении в "ВКонтакте". Официальных комментариев от посольства или МИД РФ пока не поступало.