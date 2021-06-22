22 Июня 2021
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Общество За рубежом
военные Африка оружие (2012) | Фото:

В Чаде задержали группу российских путешественников

Группа путешественников из России сообщила о своем задержании в африканской Республике Чад.

Всего задержаны 10 человек - девять россиян и одна гражданка Литвы. Среди них - администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук и видеоблогер Алексей Камерзанов.

В публикации в группе АСТ-54" говорится, что они находились в Африке в экспедиции под названием "Мир наш" по заранее согласованному с местным МВД маршруту.

15 июня россиян разбудили люди в военной форме с оружием, затем их на самолете доставили в город Нджамена и изолировали в гостинице.

В паблике АСТ-54 уточняется, что туристы уже неделю находятся в гостинице La Residence Hotel N'Djamena, не имея никакой информации о происходящем.

"У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. Они поддерживают связь при помощи телефонов, которые не были замечены в ходе обыска", — говорится в сообщении в "ВКонтакте". Официальных комментариев от посольства или МИД РФ пока не поступало.

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Теги: чад, африка, туристы, россияне



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