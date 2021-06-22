22 Июня 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков признал, что вопросы вакцинации решает фарм-бизнес - Родительское всероссийское сопротивление

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически признал, что мнение президента по вопросу вакцинации неважно - важно только мнение производителей вакцин. Так прокомментировало Родительское всероссийское сопротивление (РВС) вчерашнее заявление Пескова по поводу ревакцинации.
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"Не важна позиция президента по ревакцинации. Главное - что говорят производители вакцин, изобретатели вакцин и медики, которые имеют доступ к big data по по вакцинированным и к той ситуации, что происходит с антителами", - сказал Песков.

Политолог Максим Жаров отмечает, что Песков четко обозначил заинтересованность вакцинного лобби в нагнетании паники и истерии вокруг вакцинации.

"Итак, нам уже открыто говорят, что вопросы вакцинации в нашей стране решает фарм-бизнес, а не власть. А фармацевтический бизнес от безумных прибылей, на которые он подсел во время пандемии, не откажется никогда. Так что нас ждет еще множество волн вакцинации, исключительно "ради спасения себя и окружающих". Ради сверхприбыли бизнес будет гробить здоровье детей, стариков, всего населения. Он не остановится ни перед чем", - пишет РВС.

Историк Ольга Четверикова на своей странице призвала всех распространять это заявление Пескова как проливающее свет на суть происходящего.

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Теги: вакцинация, Дмитрий Песков



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