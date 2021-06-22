В свердловских больницах дополнительно развернули почти 1000 covid-коек

Минздрав Свердловской области развернул в местных больницах 954 дополнительные койки для граждан с COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

"Это сделано для обеспечения доступной медицинской помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, а также в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении.

Дополнительные койки развернуты:

Госпиталь ветеранов войн;

Детская горбольница №8 Екатеринбурга;

Городская больница Каменска-Уральского;

Карпинская центральная горбольница;

Горбольница №1 Нижнего Тагила;

Ревдинская горбольница;

Ирбитская горбольница.

Covid-госпитали организованы в 27 медицинских организациях Свердловской области. В оперштабе также заверили, что в регионе имеется необходимый резерв коечного фонда, диагностического и реанимационного оборудования, лекарственных средств.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в ближайшее время область ожидает очередной поставки вакцины против коронавируса в 30 тыс. доз. Он также выразил надежду на то, что и в будущем плановая медицинская помощь пациентам сохранится.

Мы поговорили со специалистом ассоциации "МедЛабЭксперт" Александром Соловьевым относительно нового "дельта"-штамма коронавируса и выяснили, что большинство фиксируемых зараженных в Свердловской области уже могут быть заражены "индийским" коронавирусом.