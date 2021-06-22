22 Июня 2021
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Спорт В России
Алексей Миранчук в матче против сборной Дании на Евро-2020 (2021) | Фото: твиттер сборной России по футболу

"Мы все любим нашу сборную": в Кремле не видят трагедии в результате матча Россия - Дания

В Кремле прокомментировали матч Россия - Дания на чемпионате Европы по футболу, после которого наша сборная потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

"Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за неё. Рассуждения здесь излишни. В спорте простой и понятный KPI - или выигрываешь, или проигрываешь", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, россияне проиграли со счетом 4:1. После этого многие болельщики начали писать в сети призывы сменить главного тренера Станислава Черчесова. При этом игроки в интервью берут вину на себя. Так, капитан сборной Артем Дзюба отметил, что тренерский штаб ставил ясные цели и задачи, а игроки не справились: "Сегодня обкакались".

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Теги: сборная россии по футболу, дмитрий песков, чемпионат европы, россия - дания, артем дзюба



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