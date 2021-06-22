22 Июня 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Югре глава поселения отменил международное мероприятие с участием губернатора

Глава сельского поселения Половинка (Кондинский район Югры) Александр Старжинский отменил международный фестиваль ремёсел, который должен был пройти в поселении. Такое решение он принял после того, как окружные власти отменили празднование Дня молодёжи, который планировался на следующий день после форума, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас должно было пройти два мероприятия: международный фестиваль ремёсел – 25 июня, День молодёжи с участием группы "Краски" – 26 июня. 14 июня вышло постановление губернатора о запрете муниципальных и региональных мероприятий с участием более 20 человек, включая организаторов. Зато международное мероприятие разрешили", - сказал Старжинский в видеообращении, которое опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

Старжинский попросил включить День молодёжи в фестиваль ремёсел. На словах такое решение приняли, однако официально этого не случилось.

"Я связался с начальником управления культуры администрации Кондинского района Галиной Крыловой и сказал ей, что двойные стандарты недопустимы. Или проводим оба мероприятия, и не проводим ничего. Почему международное мероприятие с участием губернатора проводить можно, а на следующий день местное мероприятие, где не будет губернатора, нельзя? Мы запрещаем проведение любых мероприятий с количеством участников более 20. Двойных стандартов в Половинке не будет. Если проводим, то всё, если не проводим, то тоже всё", - сказал глава Половинки.

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Теги: Александр Старжинский, Половинка



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