В Магнитогорске мужчина нашел в палисаднике бутылки с ртутью

Житель поселка Железнодорожников в Магнитогорске обнаружил на своем участке бутылки с ртутью, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Бутылки с ртутью мужчина обнаружил, перекапывая палисадник. О подозрительной находке он сообщил по телефону 112.

"К месту происшествия была вызвана дежурная смена Магнитогорского отряда. Было установлено, что тщательно закрытые крышками, запакованные в целлофан, спрятанные в пластиковой канистре бутылки с ртутью пролежали в земле более 10 лет", - рассказали в пресс-центре.

Следов разлива или загрязнения почвы не обнаружено. Ртуть общим объемом около 500 мл вывезли с участка. Емкости передадут в специализированную организацию для утилизации.