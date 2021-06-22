22 Июня 2021
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В Магнитогорске мужчина нашел в палисаднике бутылки с ртутью

Житель поселка Железнодорожников в Магнитогорске обнаружил на своем участке бутылки с ртутью, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Бутылки с ртутью мужчина обнаружил, перекапывая палисадник. О подозрительной находке он сообщил по телефону 112.

"К месту происшествия была вызвана дежурная смена Магнитогорского отряда. Было установлено, что тщательно закрытые крышками, запакованные в целлофан, спрятанные в пластиковой канистре бутылки с ртутью пролежали в земле более 10 лет", - рассказали в пресс-центре.

Следов разлива или загрязнения почвы не обнаружено. Ртуть общим объемом около 500 мл вывезли с участка. Емкости передадут в специализированную организацию для утилизации.

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Теги: ртуть, бутылки,



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