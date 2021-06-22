22 Июня 2021
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Краснознаменная группа, Орден Ленина, памятник, выставка (2015) | Фото: &quot;Суть времени&quot;

Орлов напомнил при каких условиях на Плотинку вернется Краснознаменная группа

Краснознаменную группу могут вернуть на Плотинку в Екатеринбурге, но только после ремонта гидротехнического сооружения за 54 млн руб. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

"Есть федеральный закон по защите гидротехнических сооружений. У нас есть проект по ее полному ремонту – 64 млн руб., если мне не изменяет память. Если депутаты ее поддержат, там (в проекте) как раз и мероприятия по возвращению Краснознаменной группы. Когда проводили конкурсную процедуру, никто из участников на этот объем работы не заявился. Вот когда мы отремонтируем ГТС, тогда, может, Краснознаменную группу и вернем. Она лежит на хранении, ничего с ней не случилась. Никто об этом не забыл", - заявил градоначальник.

Орлов также сообщил, что если на следующий год на ремонт будет заложена необходимая сумма средств, тогда и ремонт не заставит себя долго ждать.

Напомним, что конкурс на восстановление исторической стелы был отменен еще в апреле, поскольку на него некто не заявился.

Памятник был демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 г. по распоряжению мэрии уральской столицы и без какого-либо согласования с горожанами. Размещенный на нем Орден Ленина, которым Свердловск наградили за вклад в Победу, эта участь постигла еще раньше, в 2009 г. Последние несколько лет власти Екатеринбурга обещают вернуть Краснознаменную группу на ее место, однако пока этого не произошло. По последним данным, возвращение группы должно состояться в 2021 г.

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Теги: Краснознаменная группа, Плотинка, Орлов, ремонт



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