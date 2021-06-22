22 Июня 2021
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Общество
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Гинцбург объяснил "хитрость" индийского штамма коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о "хитрости" индийского штамма коронавируса.

По его словам, данная мутация "не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки".

Проникая в организм, вирус становится очень устойчив к антителам, сказал Гинцбург РИА Новости.

Отметим, "дельта"- штамм считается более заразным и характеризуется сложным течением болезни. По данным ВОЗ, обнаруженный в Индии штамм коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрирован уже в 92 странах, пишет Regnum.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что 89,3% москвичей, заболевших коронавирусом, подцепили именно индийский штамм. Кроме того, по неофициальным оценкам, "индийский" вирус могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.

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Теги: индийский штамм, коронавирус, александр гинцбург



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