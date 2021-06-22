"Мы выходим на диалог". Глава Екатеринбурга высказался о проблемах Мичуринского, Опалихинской и УрГУПСа

22 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
100е, парк УрГУПС, Исеть, Екатеринбург, Макаровский мост (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мы выходим на диалог". Глава Екатеринбурга высказался о проблемах Мичуринского, Опалихинской и УрГУПСа

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что пожелания граждан по поводу трех самых обсуждаемых в последние недели зеленых зон города будут учтены. Речь идет о строительстве глэмпинга в микрорайоне Мичуринский, против которого выступают местные жители, о сквере на Опалихинской, где боятся вырубки деревьев и парке УрГУПСа, который обнесли забором.

"Вид разрешенного использования земельного участка (Мичуринский) мы изменили. Никаких объектов капитального строительства там строить нельзя. Знаем об этой горячей точке и сделаем все, чтобы не произошло того, о чем беспокоятся жители — никакой вырубки леса", - отметил Орлов.

По Опалихинскому скверу градоначальник тоже высказался в защиту деревьев и пожеланий граждан. Он сообщил, что диалог с рабочей группой уже налажен и выразил надежду на взаимопонимание и в будущем.

"По Зеленой роще сначала тоже были недовольные. Когда получили готовый объект, недовольных не стало совсем. Надеюсь, найдем взаимопонимание. Рабочая группа создана. Есть и противники, и сторонники. В рамках диалога работаем и с теми, и с другими и позитивные шаги есть", - заявил мэр.

По УрГУПСу глава Екатеринбурга также заверил горожан, что парк ни в коем случае не будет закрыт для посещения. Ограждение никуда не уйдет, так как предусмотрено паспортом безопасности первой категорий, который был выдан университету. Однако это не значит, что жители и гости города не смогут культурно проводить время на территории парка. На данный момент прорабатывается вопрос о создании зон для собак и введения административного наказания за выгул питомцев в неположенном месте.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: УрГУПС, Мичуринский, сквер на Опалихинской, Орлов, диалог



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети