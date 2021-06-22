"Мы выходим на диалог". Глава Екатеринбурга высказался о проблемах Мичуринского, Опалихинской и УрГУПСа

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что пожелания граждан по поводу трех самых обсуждаемых в последние недели зеленых зон города будут учтены. Речь идет о строительстве глэмпинга в микрорайоне Мичуринский, против которого выступают местные жители, о сквере на Опалихинской, где боятся вырубки деревьев и парке УрГУПСа, который обнесли забором.

"Вид разрешенного использования земельного участка (Мичуринский) мы изменили. Никаких объектов капитального строительства там строить нельзя. Знаем об этой горячей точке и сделаем все, чтобы не произошло того, о чем беспокоятся жители — никакой вырубки леса", - отметил Орлов.

По Опалихинскому скверу градоначальник тоже высказался в защиту деревьев и пожеланий граждан. Он сообщил, что диалог с рабочей группой уже налажен и выразил надежду на взаимопонимание и в будущем.

"По Зеленой роще сначала тоже были недовольные. Когда получили готовый объект, недовольных не стало совсем. Надеюсь, найдем взаимопонимание. Рабочая группа создана. Есть и противники, и сторонники. В рамках диалога работаем и с теми, и с другими и позитивные шаги есть", - заявил мэр.

По УрГУПСу глава Екатеринбурга также заверил горожан, что парк ни в коем случае не будет закрыт для посещения. Ограждение никуда не уйдет, так как предусмотрено паспортом безопасности первой категорий, который был выдан университету. Однако это не значит, что жители и гости города не смогут культурно проводить время на территории парка. На данный момент прорабатывается вопрос о создании зон для собак и введения административного наказания за выгул питомцев в неположенном месте.