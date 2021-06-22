22 Июня 2021
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Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

В 2020 году около 2 миллионов россиян не получили накопительную часть пенсии

В 2020 году почти 2,1 млн россиян пенсионного возраста не обратились за выплатой накопительной пенсии (или она не была им назначена). Это данные актуарных заключений по 15 крупнейшим НПФ. В 2019 году таких граждан было около 1,6 млн, пишет "Коммерсант".

В пенсионных фондах полагают, что проблема здесь в отсутствии системы информирования: не все граждане знают, что выплаты по накопительной пенсии наступают раньше, чем по страховой.

В одном из фондов отмечают, что персональные данные клиентов устаревают, не всем удается отправить сообщения о причитающихся им выплатах. Проводить расследования с целью узнать актуальные контакты клиентов НПФ не спешат.

Также есть проблема обмена информацией между ПФР и НПФ. До 2013 года ПФР присылал россиянам "письма счастья", но потом это требование отменили. От НПФ законодательство также не требует оповещать граждан о наступлении пенсионных оснований.

 

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Теги: накопительная пенсия, нпф, пенсионеры



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