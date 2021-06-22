Уралвагонзавод представит "Армату" и УБИМ на выставке MILEX 2021 в Белоруссии

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) на военной выставке MILEX 2021 в Минске покажет танк Т-14 на платформе "Армата" и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). Кроме того, гости мероприятия увидят другую перспективную бронетехнику предприятия, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Для Уралвагонзавода Белоруссия - давний стратегический партнер. В 2021-м году нижнетагильское предприятие в шестой раз принимает участие в Международной выставке вооружения и военной техники MILEX в Минске и каждый раз представляя свои лучшие образцы спецтехники.

Танк Т-14 на платформе "Армата" - это принципиально новая и полностью российская разработка (УКБТМ, в составе концерна УВЗ). Боевая машина обладает высокой защищенностью от обычных средств поражения, в том числе высокоточного оружия, высокой огневой мощью и повышенной маневренностью. Т-14 оснащен аппаратурой интеграции в автоматическую систему управления тактическим звеном, которая позволит ему взаимодействовать со всеми видами войск и типами боевых машин на поле боя. Отличие новой платформы от всех существующих в мире боевых машин такого класса заключается в оригинальной компоновке. Экипаж из трех человек размещён в передней части в высокозащищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов, а боевой модуль машины необитаем и управляется дистанционно.

Ещё одна из новейших разработок конструкторов УКБТМ - универсальная бронированная инженерная машина. Она обладает функционалом трех инженерных машин ‑ бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. УБИМ способен обеспечить продвижение войск и выполнение инженерных работ непосредственно на линии соприкосновения с противником, в том числе на радиоактивно зараженной местности.

Кроме того, также в макетном исполнении, Уралвагонзавод представит уникальную боевую машину поддержки танков, а также танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72. Эти машины зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, исключительной надёжностью и минимальными требованиями по техническому обслуживанию в ходе эксплуатации.

10-я Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX – 2021" состоятся 23 – 26 июня 2021 года (Минск, Республика Беларусь).