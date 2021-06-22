На Среднем Урале сегодня объявят обязательную вакцинацию для учителей и медиков

В Свердловской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан - в первую очередь, речь идет о медиках и учителях. Решение будет принято уже сегодня. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Темпы вакцинации возросли. Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации. Эти решения выносит Роспотребнадзор. Мы вчера на нашем городском штабе эти вопросы рассматривали. Для отдельных категорий населения: врачи, учителя, в преддверии учебного года вакцинация будет обязательной", - заявил градоначальник.

Также с большой долей вероятности будут введены ограничения на посещения массовых мероприятий. Их в ближайшее время смогут посещать только привитые от COVID-19 или граждане с какими-либо противопоказаниями к прививке и только при предоставлении соответствующего документа. Данное ограничение, по словам Орлова, не обойдет стороной и "Иннопром-2021", который, как надеется мэр, не отменят вслед за "Ночью музыки" и выпускными.