В реке в Челябинской области произошла массовая гибель рыбы

Рыбаки обнаружили массовый замор рыбы на берегах реки Ай в Златоусте. Общественники подозревают, что причиной гибели рыбы стали слитые в реку химические отходы, но найти источник они не смогли, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Рыбак рассказал, что берега реки по обе стороны завалены рыбой. На небольшом участке у моста насчитали около 300 мертвых рыбин.

"Мы не знаем, в чем причина этого экологического бедствия, необходимо взять пробы воды, исследовать рыбу. Мы опасаемся, что какие-нибудь маргиналы собирали ее и относили на рынки, а люди употребляли в пищу, давали рыбу кошкам. Мы опасаемся массовых отравлений", - рассказал руководитель отделения "Гражданского патруля" в Златоусте Андрей Королев.

Общественники уже обратились в природоохранную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора. Они просят установить причину массового замора рыбы на реке Ай.