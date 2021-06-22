22 Июня 2021
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Общество В России
яхта турция (2011) | Фото: Накануне.RU

Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции

Россияне начали отказываться от путевок на отечественные курорты в пользу Турции после возобновления авиасообщения с этой страной.

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", - сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

При этом в туроператоре "Интурист" сообщили, что это не массовое явление и статистика не показательная, поскольку прошло слишком мало времени.

Напомним, 12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через эту страну.

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию. Позже стало известно, что запрет полетов в Турцию продлят, однако с 22 июня ограничения сняты. Накануне возвращения авиасообщения между Россией и Турцией президент "принимающей стороны" Реджеп Эрдоган отменил в стране комендантский час.

Между тем, в Турции за сутки выявили 5294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 51 человек скончался, сообщает Regnum. число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 375 593.

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Теги: турция, курорты, путевки



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