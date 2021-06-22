В Перми нашли замену изъятому по суду вертолёту санавиации

В Пермь "переброшен" резервный вертолёт санитарной авиации. Он будет соответствовать необходимым условиям контракта с Пермской краевой клинической больницей (ПККБ), сообщили Накануне.RU в региональном минздраве.

"Таким образом, работа санитарной авиации не будет приостановлена. Пациентам, нуждающимися в данном виде экстренной транспортировки, будет оказываться своевременная медицинская помощь", - подчеркнули в минздраве. В частности, на сегодня запланирован вылет вертолёта в Чернушку для транспортировки пациента в Пермь.

Напомним, ранее вертолёт Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), был изъят в рамках судебного спора между компанией и перевозчиком "Скол" (подрядчик ПККБ). Стороны ведут переговоры.