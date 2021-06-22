22 Июня 2021
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Общество Пермский край
Памятник букве П в Перми, Пермские ворота (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми нашли замену изъятому по суду вертолёту санавиации

В Пермь "переброшен" резервный вертолёт санитарной авиации. Он будет соответствовать необходимым условиям контракта с Пермской краевой клинической больницей (ПККБ), сообщили Накануне.RU в региональном минздраве.

"Таким образом, работа санитарной авиации не будет приостановлена. Пациентам, нуждающимися в данном виде экстренной транспортировки, будет оказываться своевременная медицинская помощь", - подчеркнули в минздраве. В частности, на сегодня запланирован вылет вертолёта в Чернушку для транспортировки пациента в Пермь.

Напомним, ранее вертолёт Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), был изъят в рамках судебного спора между компанией и перевозчиком "Скол" (подрядчик ПККБ). Стороны ведут переговоры.

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Теги: Скол, Ми-8, санавиация



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Ранее 21.06.2021 19:45 Мск В Перми из-за финансовых проблем авиакомпании "Скол" изъят борт санавиации


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