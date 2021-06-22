Посол Китая в США готовится оставить свой пост

Посол Китая в Соединённых Штатах Америки Цуй Тянькай в ближайшее время готовится оставить свой пост. Дипломат выступил с письмом, обращённым к зарубежным китайцам.

Цуй отметил, что проработал на должности посла восемь лет, это стало самой длительной зарубежной командировкой в его карьере.

"Сейчас китайско-американские отношения находятся на критическом перекрёстке. Нынешняя политика США в отношении Китая на новом витке перемен находится перед выбором между диалогом и сотрудничеством и эскалацией конфликта. В настоящий момент китайцы, живущие за границей в Соединенных Штатах, берут на себя более важные обязанности и миссии", - подчеркнул Цуй Тянькай.

Причины грядущей отставки Цуя неизвестны. Напомним, в 2018 г. в начале торговой войны с США он заявил о готовности Китая пойти в ней до конца.