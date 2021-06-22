Эксперты: Почти треть депутатов Госдумы не переизберутся в новом созыве

Если бы выборы депутатов Госдумы проходили в ближайшее воскресенье, почти треть из них не попала бы в следующий созыв. Эксперты рассчитали коэффициент переизбираемости нынешнего состава нижней палаты парламента и пришли к выводу, что у 168 из 443 нет шансов сохранить свои мандаты. Только 100 депутатов гарантированно останутся на местах, а остальным предстоит ожесточенная борьба за место в Госдуме. Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин представили 13-й интегральный рейтинг депутатов Госдумы VII созыва. Чья работа была эффективна в течение последних пяти лет, а кто из народных депутатов просиживал штаны и народные деньги, — в материале Накануне.RU.

Политологи рассчитали коэффициент полезности депутатов (КПД) Госдумы седьмого созыва. Они проанализировали четыре индекса:

1. Индекс народного голосования: возможности депутата мобилизовать сторонников;

2. Индекс активности депутата в Госдуме: законотворческая активность, выступления;

3. Индекс медийности: количество упоминаний в СМИ и информационном поле;

4. Экспертный индекс работы в регионе: оценка экспертами работы депутата на своей территории.

Эксперты суммировали полученные индексы и составили ТОП-50 самых эффективных депутатов, а также просчитали возможность переизбрания и итоговые результаты фракций.

По законодательной деятельности лидировали депутаты "Единой России", они внести 1 тыс. 448 законопроектов. На втором месте — "Справедливая Россия — За правду" (797 законопроектов), ЛДПР — на третьем месте (758), а КПРФ — на последнем (514).

При этом депутаты, не входящие во фракции, внесли 101 законопроект. Это значительное число, учитывая, что таких депутатов только два — Рифат Шайхутдинов (Башкирия) и Алексей Журавлев (Воронежская область).

"При чем подавляющее большинство из этой сотни внес депутат Журавлев, который входит в ТОП-30 эффективных депутатов. Несмотря на то, что он не входит не в одну фракций, он является одним из самых активных депутатов", — прокомментировал один из составителей КПД, политолог Алексей Мартынов.

"Последние четыре рейтинга мы задавали экспертам вопрос: если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, какие были бы шансы у того или иного депутата. Так эксперты оценивали переизбираемость действующих депутатов. На старте избирательной кампании коэффициент переизбираемости показал, что менее четверти депутатов гарантированно остаются в парламенте", — отметил Мартынов.

По его словам, 168 депутатов находятся в "красной зоне", — не имеют шансов на переизбрание, в "зеленой зоне" — 100 депутатов, которые скорее всего перейдут в следующий созыв, а оставшаяся часть — чуть меньше половины парламентариев — находятся в "желтой зоне" — "зоне ожесточенной борьбы".

"Мы предполагаем, что будущий состав Госдумы обновится минимум на половину и это при учете того факта, что кроме действующих депутатов и парламентских партий за депутатский мандат особенно в одномандатных округах будут бороться и новые политики, которые вряд ли могут рассчитывать на прохождение 5%-го барьера, чтобы создать свою фракцию, но могут смело бороться за 3% ради государственного финансирования и постараются провести сильных кандидатов в одномандатных округах, тем самым обозначив свое присутствие в Госдуме", — спрогнозировал политолог.

Появление новой фракции, помимо привычных четырех, не исключено.

"Один депутат Журавлев вряд ли сможет быть фракцией, но вот если партии "Новые люди" и "Родине" удастся провести в Госдуму троих одномандатников, они вполне могут стать фракцией", — пояснил Алексей Мартынов.

Госдума седьмого созыва отработала эффективнее предыдущего, считают составители КПД.

При этом половину работы выполняли депутаты из ТОП-50, тогда как всего в созыве — 443 депутата. В этом рейтинге — самые активные депутаты, которые несли на себе половину нагрузки всей Госдумы. В списке нет спикера и лидеров фракций. Как правило, на вершине рейтинга — председатели комиссий, но есть и исключения.

В первой десятке ТОП-50: Павел Крашенинников, Александр Хинштейн, Ярослав Нилов, Петр Толстой, Антон Гетта, Андрей Макаров, Василий Пискарев, Вячеслав Никонов, Леонид Слуцкий.

"Средний коэффициент полезности депутатов — ниже 40%. Это не плохо и не хорошо. В седьмом созыве кратно увеличилась работа депутатов в соцсетях и интернете, значительная часть избирательных кампаний уходит в виртуальное пространство", — заметил спикер.

Политолог предположил, что кампания будет "веселой с непредсказуемым результатом". Сюрпризов, по его мнению, можно ждать от "Справедливой России — За правду" и ЛДПР. Именно они, как убежден Мартынов, будут соперничать за вторую позицию в восьмом созыве.

Из 343 депутатских мандатов "Единой России" в списке по территориальным группам и одномандатникам попали 190 депутатов — это 55% процентов от депутатского корпуса, который принадлежит ЕР, заметил политолог Павел Данилин.

"Казалось бы, обновление 45%, а обещали 50+, но если мы посмотрим на общее число людей в списке, то это 600 человек, и из них 190 депутатов занимают уже 30% от списочного состава. То есть обновление по списку составит 70%. Это очень и очень существенное обновление, при том, что и 190 кандидатов не все смогут стать депутатами, поскольку не все находятся на проходных местах", — прокомментировал эксперт.

Только в восьми территориальных группах из 57 во главе нет губернаторов. Поэтому они заслуживают особенного внимания.

Политолог назвал примерное количество депутатов-единороссов в Госдуме восьмого созыва: 330. Это конституционное большинство.

Павел Данилин назвал список ЕР сбалансированным.

"Единая Россия" много думала и приняла сложное решение не ставить в первые пяти позиций Дмитрия Анатольевича. Для него это было тяжело, но он понимает, что иногда нужно отойти в сторону. "Денег нет, но вы держитесь"… Люди не понимают, как ему тяжело было быть премьер-министром", — прокомментировал политолог.

Сложным было для ЕР и решение о включении в список "волонтеров" — Марии Бутиной, Александра Малькевича, Натальи Каптелининой и других.

"Их сложно было включить в список, потому что всегда найдется кто-то более денежный. Но люди показали, что умеют работать", — пояснил Данилин.

Чего нельзя сказать о некоторых депутатах, считает эксперт.

"Есть люди, которые показали, что они известны медийно, но не нужны. Наталья Поклонская — ее нет в списках, потому что она не нужна. Поклонская на 43 позиции, но понятно, что она там за счет своей медийности", — высказался политолог.

Последние депутаты в общем рейтинге — Александр Ярошук (Калининградская область), Валентин Чайка (Татарстан) и сложивший полномочия в 2018 г. Андрей Кузьмин (Амурская область).

"Люди, которые пять лет просидели в Госдуме и прожрали огромное количество бюджетных денег. Хотелось бы, чтобы таких людей в Думе было меньше", — высказался Мартынов.