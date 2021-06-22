Состояние девочки, подстреленной химмашевским стрелком, оценивается как средней тяжести

Девятилетняя девочка, раненая в Екатеринбурге 30 мая "химмашевским стрелком", продолжает свое лечение в екатеринбургской больнице. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

16 июня ребенка уже перевели в обычную палату, где она наблюдается с мамой и уже вполне может общаться.

Напомним, что во время обстрела девочка находилась в машине с родителями. Одна из пуль попала в автомобиль, ребенок получил ранение в живот. Известно, что ей пришлось удалить часть кишечника, также пуля задела позвоночник.

Устроившим стрельбу с балкона квартиры в Екатеринбурге оказался экс-полицейский Сергей Болков. Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и с "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

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