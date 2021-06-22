Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

Правительство подготовило положительный отзыв на инициативу ввести наказание за выброс мусора из машин, сообщает "Российская газета".

Законопроект о штрафах за выброшенный из автомобиля мусор подготовила Мосгордума совместно с Мособлдумой.

Нарушения водителей и пассажиров предлагается фиксировать с помощью фотокамер и фотоловушек. Размер штрафа составит от 10 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от вида транспорта.

В прошлом году сообщалось, что в Москве начнут выписывать штрафы за снимки с камер, зафиксировавшие непристегнутый ремень безопасности и мобильный телефон в руке водителя.

Непристегнутый ремень обойдется в 1000 руб., разговор по телефону с использованием рук – в 1,5 тыс. руб.