22 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Железная дорога (2021) | Фото: Накануне.RU

На вокзале в Челябинске произошла утечка дизельного топлива из цистерны поезда

Проводится проверка по факту течи дизельного топлива из цистерны грузового поезда на станции Челябинск-Главный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня в 6.45. Течь произошла из грузового поезда, состоящего из 67 вагонов. В настоящий момент вагон оцеплен, течь устранили. Задержек в движении поездов нет. Вред окружающей среде не причинен

После того, как будет установлена причина утечки, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства при перевозке опасных грузов.

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Теги: утечка, вокзал, дизельное топливо,



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