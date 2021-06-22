На вокзале в Челябинске произошла утечка дизельного топлива из цистерны поезда

Проводится проверка по факту течи дизельного топлива из цистерны грузового поезда на станции Челябинск-Главный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня в 6.45. Течь произошла из грузового поезда, состоящего из 67 вагонов. В настоящий момент вагон оцеплен, течь устранили. Задержек в движении поездов нет. Вред окружающей среде не причинен

После того, как будет установлена причина утечки, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства при перевозке опасных грузов.