22 Июня 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2004) |

В Красноярском крае медведь напал на группу туристов и убил 16-летнего подростка

В природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края медведь напал на группу туристов из 13 человек. В результате нападения скончался 16-летний подросток, еще один взрослый  мужчина получил ранения. ЧП произошло на озере Медвежьем, сообщили в Следственном комитете. СКР сейчас проводит проверку всех обстоятельств ЧП.

По данным Mash, оголодавший в условиях холодной погоды медведь мог выслеживать туристов. Они были неопытные, проложили маршрут через основное место обитания медведя. Когда подросток остался один – медведь напал. Также он попытался напасть и на двоих туристов, которые пошли на поиски мальчика – им удалось отбиться с помощью ножа.

Медведя отстрелили сотрудники природного парка, которые прибыли на место происшествия. Погибший мальчик был помощником в группе туристов — носил дрова, провиант.

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Теги: медведь, нападение, убийство, подросток, ергаки, природный парк, туристы



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