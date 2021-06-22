В Красноярском крае медведь напал на группу туристов и убил 16-летнего подростка

В природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края медведь напал на группу туристов из 13 человек. В результате нападения скончался 16-летний подросток, еще один взрослый мужчина получил ранения. ЧП произошло на озере Медвежьем, сообщили в Следственном комитете. СКР сейчас проводит проверку всех обстоятельств ЧП.

По данным Mash, оголодавший в условиях холодной погоды медведь мог выслеживать туристов. Они были неопытные, проложили маршрут через основное место обитания медведя. Когда подросток остался один – медведь напал. Также он попытался напасть и на двоих туристов, которые пошли на поиски мальчика – им удалось отбиться с помощью ножа.

Медведя отстрелили сотрудники природного парка, которые прибыли на место происшествия. Погибший мальчик был помощником в группе туристов — носил дрова, провиант.