22 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар в заповеднике Денежкин камень (2021) | Фото: facebook.com / Anna Kvashnina

В уральском заповеднике "Денежкин камень" продолжают бороться с двумя пожарами

Вчера на территории уральского заповедника "Денежкин Камень" был обнаружен новый пожар, который на сегодняшнее утро разросся до 51,4 га. Длина кромки – 4 тыс. м. При этом в лесу продолжает действовать первый пожар, который был обнаружен еще 18 июня. Сейчас его площадь равна 63 га, длина кромки 3,8 тыс. м.

"На территории заповедника "Денежкин камень" сейчас действуют два пожара. Площадь за эту ночь не изменилась. Погода облачная, ветер слабый. Ночью прошел небольшой дождь. Всего на двух пожарах работают 86 человек", - сообщает пресс-службе заповедника.

На борьбу с первым пожаром направлено девять сотрудников "Денежкин Камень" и четыре человека уральской базы авиационной охраны лесов. Вчера специалисты начали проводить отжиг от минерализованной полосы, удаляя органику, которая может загореться. Сегодня предстоит окарауливание и расчистка проблемных участков.

На новом пожаре работает один сотрудник заповедника, 19 человек уральской авиабазы, 33 человека Авиалесоохраны, 10 человек МЧС, и 10 специалистов пожарного отдела Гринпис России, волонтеров и добровольных лесные пожарных. Как вчера, так и сегодня будет прокладываться минерализованная полоса.

Напомним, что в "Денежкин камень" из Москвы прилетел замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев. Вместе с руководителями пожарных подразделений столичный чиновник обошел всю кромку пожара, после этого был составлен план тушения.

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Теги: Денежкин камень, заповедник, пожар, план тушения



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